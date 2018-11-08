Усик – Белью: как прошла открытая тренировка боксеров
В эту субботу в Манчестере состоится историческое событие. Александр Усик впервые отстаивать все свои чемпионские пояса в поединке с британцем Тони Белью. В случае успеха Белью станет абсолютным чемпионом среди тяжеловесов. А вот для Усика победа в субботу откроет путь к дивизиону супертяжей.
Оба соперника уже завершили активную подготовку, а накануне в национальном музее английского футбола провели открытую тренировку.
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Тони Белью не фавориты поединка. На него не ставят даже букмекеры, но сам боксер вышел на ринг как король. Встретили его овациями. Под шум фанатов он тщательно размялся, а затем провел короткий спарринг. И все же британец больше работал на публику, много говорил и даже попытался сорвать интервью Усика. А напоследок заявил, что Александру в ринге не помогут его безумные танцы.
– Он много разговаривает. Я ничего комментировать не буду, я просто жду субботу, – ответил Усик.
Відкрите тренування Олександра Усика і Тоні Белью в Манчестері.
Опубліковано Факти ICTV Середа, 7 листопад 2018 р.
апомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию поединка Усик – Белью.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!