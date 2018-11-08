Усик — Белью: як пройшло відкрите тренування боксерів

Цієї суботи в Манчестері відбудеться історична подія. Олександр Усик вперше відстоюватиме всі свої чемпіонські пояси в поєдинку з британцем Тоні Белью. В разі успіху Белью стане абсолютним чемпіоном серед важковаговиків. А от для Усика перемога в суботу відкриє шлях до дивізіону супертяжів.

Обидва суперники уже завершили активну підготовку, а напередодні у національному музеї англійського футболу провели відкрите тренування.

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Тоні Белью не фаворит поєдинку. На нього не ставлять навіть букмекери, але сам боксер вийшов на ринг наче король. Зустріли його оваціями. Під шум фанатів він ретельно розім’явся, а потім провів короткий спаринг. І все ж британець більше працював на публіку, багато говорив і навіть спробував зірвати інтерв’ю Усикові. А наостанок заявив, що Олександрові в ринзі не допоможуть його божевільні танці.

– Він багато розмовляє. Я нічого коментувати не буду, я просто чекаю суботу, – відповів Усик.

Відкрите тренування Олександра Усика і Тоні Белью в Манчестері. Опубліковано Факти ICTV Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію поєдинку Усик — Белью.

Опубліковано Листопад, 08 в 10:22



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