УЕФА приостановил продажу билетов для англичан на матч Украина — Англия

3 июля состоится матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра стартует в Риме в 22.00 по киевскому времени.

Однако все билеты на матч Евро-2020 Украина — Англия английских болельщиков УЕФА решил заблокировать.

Все из-за распространения в Великобритании штамма коронавируса Дельта. Он является причиной 95% заражений.

А также из-за невозможности болельщиков соблюдения пятидневного карантина, действующего в Италии для тех, кто въезжает.

После обращения итальянских властей в УЕФА приостановили продажу билетов на игру 1/4 финала чемпионата Европы тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

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