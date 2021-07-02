Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Спорт
Анастасія Рогожінська |

УЕФА приостановил продажу билетов для англичан на матч Украина — Англия

3 июля состоится матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра стартует в Риме в 22.00 по киевскому времени.

Однако все билеты на матч Евро-2020 Украина — Англия английских болельщиков УЕФА решил заблокировать.

Все из-за распространения в Великобритании штамма коронавируса Дельта. Он является причиной 95% заражений.

А также из-за невозможности болельщиков соблюдения пятидневного карантина, действующего в Италии для тех, кто въезжает.

После обращения итальянских властей в УЕФА приостановили продажу билетов на игру 1/4 финала чемпионата Европы тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Читайте
Где смотреть матч Украина — Англия в 1/4 финала Евро-2020

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Великобритания — друг Украины: посольство о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020
Великобритания — друг Украины: посольство о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020
Украина проскочила в плей-офф через закрытую дверь: британские СМИ перед игрой
Украина проскочила в плей-офф через закрытую дверь: британские СМИ перед игрой
Где украинцы, а где россияне: Хацкевич сравнил выступления Украины и РФ на Евро-2020
Где украинцы, а где россияне: Хацкевич сравнил выступления Украины и РФ на Евро-2020
Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020
Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2020
Евро-2020: календарь и результаты матчей
Евро-2020: календарь и результаты матчей
Евро-2020: расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Евро-2020: расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Где смотреть матч Украина — Англия в 1/4 финала Евро-2020
Где смотреть матч Украина — Англия в 1/4 финала Евро-2020
Должны говорить по-украински: Креминь о языковом скандале с Довбиком
Должны говорить по-украински: Креминь о языковом скандале с Довбиком
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка