УЕФА приостановил продажу билетов для англичан на матч Украина — Англия
3 июля состоится матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020. Игра стартует в Риме в 22.00 по киевскому времени.
Однако все билеты на матч Евро-2020 Украина — Англия английских болельщиков УЕФА решил заблокировать.
Все из-за распространения в Великобритании штамма коронавируса Дельта. Он является причиной 95% заражений.
А также из-за невозможности болельщиков соблюдения пятидневного карантина, действующего в Италии для тех, кто въезжает.
После обращения итальянских властей в УЕФА приостановили продажу билетов на игру 1/4 финала чемпионата Европы тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.
2021-07-02
Теги: Евро-2020, Сборная Англии, Сборная Украины, УЕФА