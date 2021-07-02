УЄФА припинив продаж квитків для англійців на матч Україна – Англія
3 липня відбудеться матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Гра стартує у Римі о 22.00 за київським часом.
Однак усі квитки на матч Євро-2020 Україна – Англія англійських уболівальників УЄФА вирішив заблокувати.
Усе через поширення у Великій Британії штаму коронавірусу Дельта. Він є причиною 95% заражень.
А також через неможливість вболівальників дотриматись п’ятиденного карантину, який діє в Італії для тих, хто в’їжджає.
Після звернення італійської влади в УЄФА припинили продаж квитків на гру 1/4 фіналу чемпіонату Європи тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.
2021-07-02
Теги: Євро-2020, Збірна Англії, Збірна України, УЄФА