УЄФА припинив продаж квитків для англійців на матч Україна – Англія

3 липня відбудеться матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Гра стартує у Римі о 22.00 за київським часом.

Однак усі квитки на матч Євро-2020 Україна – Англія англійських уболівальників УЄФА вирішив заблокувати.

Усе через поширення у Великій Британії штаму коронавірусу Дельта. Він є причиною 95% заражень.

А також через неможливість вболівальників дотриматись п’ятиденного карантину, який діє в Італії для тих, хто в’їжджає.

Після звернення італійської влади в УЄФА припинили продаж квитків на гру 1/4 фіналу чемпіонату Європи тим, хто перебував у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

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