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В Эстонии вымирают шахтерские города — причина и куда едут люди

Долги по зарплате, экологические проблемы, заброшенные города и недовольны жители — так можно описать не только шахтерские регионы в Украине, но и в Европе. ЕС взял курс на постепенный отказ от использования углеводородов в пользу возобновляемой энергии. Поэтому шахтерские городки, похоже, обречены на вымирание и какой-то глобальной программы по их спасению пока не существует.

Экологическая политика ЕС строгая — Эстония должна развивать зеленую энергетику и прекратить сжигать горючий сланец. Выживут разве крупные города, где построят промышленные парки и снизят налоги для инвесторов — особенно для желающих перерабатывать горючий сланец в более экологичнее продукт.

Последний год на шахтах очень сложно. В последнее время многих сократили. Многим, конечно придется уехать куда-нибудь.

Факты ICTV ранее писали о том, почему на Волыни из 9 шахт работают только две.

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