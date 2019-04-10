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Шахтерский кризис на Волыни: почему из 9 шахт работают только две

На Волыни из 9 шахт сейчас работает только 2. Шахтеры каждый раз устраивают пикеты – ведь уже и забыли что такое получать зарплату вовремя.

Большинство рудников здесь закрыли в конце 90-х – их объявили убыточными. Копи просто засыпали вместе с оборудованием, вместо того чтобы демонтировать и использовать на других шахтах. И если десятую шахту, строительство которой начали еще в 1989 году, до сих пор никак запустят – то девятая и Бужанская поднимаются с колен.

Трое суток без света из-за долга в 6 млн. грн. – работа двух волынских шахт – Бужанская и №9 – была парализована еще в прошлом месяце. Электроэнергию включали только по 2 часа дважды в сутки, чтобы не затопило рудники. Чтобы не допустить критической ситуации – правительство в начале апреля погасило долги шахтеров перед энергетиками. Работы в двух шахтах восстановили. полторы тысячи горняков теперь надеются и на работу и на зарплату.

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Теперь уголь продают частникам, за что получают сразу деньги, выплачивают зарплату, даже увеличили ее существенно, и шахтеры постепенно возвращаются.

Десятая шахта Нововолынска – единственный в Украине угольный долгострой, который строят уже 30 лет. Рудник замер в ожидании – его до сих пор не могут запустить в работу из-за отсутствия денег. Мощности объекта огромны. Залежей угля здесь минимум на 30 лет. В ее строительство государство вложило почти 2 млрд грн. Но чтобы запустить первую лаву – надо еще 600 млн. гривен. А государство выделяет деньги только на содержание рудника. На завершение этого грандиозного строительства – пока ни копейки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что шахтеры Украины поддержали кандидата в президенты Александра Вилкула.

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