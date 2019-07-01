В Одессе стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2019

Sea Breeze 2019 стартует в Одессе. Совместные украино-американские военно-морские учения продлятся две недели.

Новацией станет отработка взаимодействия в акватории реки и моря. В целом тренировки пройдут и на суше, и в воздухе, и под водой.

Участвуют в учениях 3 тыс. военнослужащих, 72 единицы боевой техники, 30 самолетов и 28 кораблей. В этом году в боевом слаживании участвуют 19 стран-партнеров НАТО, включая США, Болгарию, Великобританию, Италию, Канаду.

Учения будут проходить в северо-западной части Черного моря – в Одесской и Николаевской областях. На выходных в Одесский порт начали заходить войск и суда США, Болгарии и Грузии. В Украину также впервые зашел десантный катамаран ВМС США – Юма.

Присоединились и военно-транспортные самолеты – американец Геркулес и британец Атлас, которые доставили первых участников учений и снаряжение.

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Маневры будут проходить по стандартам НАТО и направлены на поддержку морского порядка в кризисном Черноморском регионе. Перед началом морских отработок российские войска закрыли один из квадратов, где раньше проводили маневры Sea Breeze, поэтому локацию военные вынуждены были переместить.

Главный акцент нынешних тренировок – урегулирование ситуации в кризисном регионе. Будут отрабатывать особенности береговой, противоминной и противокатерной обороны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как десантный корабль Albion разозлил Кремль.

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