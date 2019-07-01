Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В Одессе стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2019

Sea Breeze 2019 стартует в Одессе. Совместные украино-американские военно-морские учения продлятся две недели.

Новацией станет отработка взаимодействия в акватории реки и моря. В целом тренировки пройдут и на суше, и в воздухе, и под водой.

Участвуют в учениях 3 тыс. военнослужащих, 72 единицы боевой техники, 30 самолетов и 28 кораблей. В этом году в боевом слаживании участвуют 19 стран-партнеров НАТО, включая США, Болгарию, Великобританию, Италию, Канаду.

Учения будут проходить в северо-западной части Черного моря – в Одесской и Николаевской областях. На выходных в Одесский порт начали заходить войск и суда США, Болгарии и Грузии. В Украину также впервые зашел десантный катамаран ВМС США – Юма.

Присоединились и военно-транспортные самолеты – американец Геркулес и британец Атлас, которые доставили первых участников учений и снаряжение.

Читайте: Боевые учения в Азовском море: как украинцы испытали катера и авиацию

Маневры будут проходить по стандартам НАТО и направлены на поддержку морского порядка в кризисном Черноморском регионе. Перед началом морских отработок российские войска закрыли один из квадратов, где раньше проводили маневры Sea Breeze, поэтому локацию военные вынуждены были переместить.

Главный акцент нынешних тренировок – урегулирование ситуации в кризисном регионе. Будут отрабатывать особенности береговой, противоминной и противокатерной обороны.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как десантный корабль Albion разозлил Кремль.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться
Эсминец ВМС США вошел в Черное море и идет к Одессе
Учения НАТО в Балтийском море: как десантный корабль Albion разозлил Кремль
На море, суше и в воздухе: в июле в Украине начнутся военные учения Си Бриз
НАТО провело учения в Балтийском море: участники, техника и задачи
Остров-загадка и остров Робинзонов: топ-5 морских островов Украины
Отдых в Сергеевке: пляжи, жилье, развлечения
Отдых в Железном порту: жилье, пляжи и развлечения

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка