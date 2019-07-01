В Одесі стартують військово-морські навчання Sea Breeze 2019

Sea Breeze 2019 стартує в Одесі. Спільні українcько-американські військово-морські навчання триватимуть два тижні.

Новацією стане відпрацювання взаємодії в акваторії річки і моря. А загалом тренування пройдуть і на суходолі, і в повітрі, і під водою.

Беруть участь у навчаннях 3 тис. військовослужбовців, 72 одиниці бойової техніки, 30 літаків та 28 кораблів. Цьогоріч у бойових злагодженнях беруть участь 19 країн-партнерів НАТО, серед яких США, Болгарія, Велика Британія, Італія, Канада.

Навчання відбуватимуться в північно-західній частині Чорного моря – в Одеській та Миколаївських областях. На вихідних до Одеського порту почали заходити війські судна США, Болгарії і Грузії. До України також вперше зайшов десантний катамаран ВМС США – Юма.

Долучилися й військово-транспортні літаки – американець Геркулес та британець Атлас, які доправили перших учасників навчань та спорядження.

Читайте: Бойові навчання в Азовському морі: як українці випробували катери і авіацію

Маневри проходитимуть за стандартами НАТО та направлені на підтримку морського порядку в кризовому Чорноморському регіоні. Перед початком морських відпрацювань російські війська закрили один із квадратів, де раніше проводили маневри Sea Breeze, тож локацію військові змушені були перемістити.

Головний акцент цьогорічних тренувань – врегулювання ситуації у кризовому регіоні. Відпрацьовуватимуть особливості берегової, протимінної і протикатерної оборони.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як десантний корабель Albion розлютив Кремль.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.