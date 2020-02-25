В Украине впервые состоялся форум WineHub 2020

Украинская винодельческая отрасль предпринимает шаги, чтобы занять достойное место среди мировых звезд. В Украине впервые состоялся форум WineHub 2020 для специалистов винодельческой отрасли и смежных с ней сфер. Форум основан новым брендом на карте Украины – компанией 46 Parallel Wine Group.

Форум собрал около 300 участников и спикеров из Украины, Молдовы, Италии и Франции. Они делились опытом, как достичь успеха и избегать ошибок.

Участники форума высоко оценили его актуальность, получили новые идеи и выразили желание встретиться снова.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать качественное вино в супермаркете.

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