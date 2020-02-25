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В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020

Українська виноробна галузь робить кроки, щоб посісти гідне місце серед світових зірок. В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020 для фахівців виноробної галузі та суміжних до неї сфер. Форум засновано новим брендом на мапі України – компанією 46  Parallel Wine Group.

Форум зібрав близько 300 учасників та спікерів з України, Молдови, Італії та Франції. Вони ділилися досвідом, як досягти успіху та уникати помилок.

Учасники форуму високо оцінили його актуальність, отримали нові ідеї та виявили бажання зустрітися знову.

Раніше Факти ICTV писали, як вибрати якісне вино в супермаркеті.

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