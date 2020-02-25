В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020

Українська виноробна галузь робить кроки, щоб посісти гідне місце серед світових зірок. В Україні вперше відбувся форум WineHub 2020 для фахівців виноробної галузі та суміжних до неї сфер. Форум засновано новим брендом на мапі України – компанією 46 Parallel Wine Group.

Форум зібрав близько 300 учасників та спікерів з України, Молдови, Італії та Франції. Вони ділилися досвідом, як досягти успіху та уникати помилок.

Учасники форуму високо оцінили його актуальність, отримали нові ідеї та виявили бажання зустрітися знову.

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