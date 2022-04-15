В Европе рады не только людям: домашним любимцам украинцев тоже помогают

В странах ЕС помогают не только вынужденным украинским переселенцам, но и их домашним питомцам. На всех пунктах пропуска стран, граничащих с Украиной на западе, разместились десятки ветеринарных палаток.

Здесь небезразличные европейцы оказывают ветеринарную помощь, дают еду и все необходимое для четырехлапых гостей.

– Мы с радостью встречаем людей с животными, помогаем им как можем, ориентируем, где делать в Европе рядом документы, вакцинации, чип, – рассказала волонтер Екатерина.

Огромный ветеринарный тент возле польского пропускного пункта Медика был разложен еще в первые недели войны. Неравнодушные врачи-ветеринары прибыли сюда из разных стран мира. И теперь, дежуря, вместе с волонтерами круглосуточно оказывают необходимую помощь домашним питомцам.

– Мы оказываем им первую ветеринарную помощь, обеспечиваем кормом, переносками, поводочками – все, что нужно. Чего вам не хватает – мы бесплатно предоставляем, – продолжила Екатерина.

Хозяинам животных даже предлагают оставлять их в тенте на ночь. Волонтеры будут о них заботиться, пока люди отдохнут после изнурительного путешествия, не волнуясь за своего четырехлапого приятеля.

– Мы можем им дать успокоительное, ветеринар также осмотрит, все ли хорошо, можем дать капельки для глаз. У нас есть много пищи – и сухая, и влажная, и для аллергиков, – продолжила волонтер.

Чтобы спасти от войны в Украине домашних животных, правительства европейских стран пошли на беспрецедентный шаг: их в сопровождении хозяев разрешено пропускать через границу без каких-либо документов.

Впрочем, попав на территорию страны ЕС для дальнейшего легального пребывания животное все-таки нужно зарегистрировать.

Если вы будете пересекать границу со стороны Румынии или Молдовы, получить все необходимые документы вам, скорее всего, предложат прямо в ветеринарной палатке у границы.

А вот в Польше действует несколько другая система. В ветеринарном тенте у границы паспорта для животного не выдают. По документам, говорят волонтеры на Медике, украинцам нужно ехать чуть дальше от границы – в ближайший населенный пункт.

– Если у вас нет прививки, чипа, то вы просто едете в Перемышль к ближайшему ветеринару – там получаете прививку и чип, — советует волонтер Светлана. — Добраться туда можно быстро и бесплатно.

У вокзала в Перемишле харьковчанка Елена с дочерью Викторией посетили с котом польского ветеринара. Теперь ждут своего поезда, чтобы ехать дальше на север страны.

– Это наш Дастик, он у нас украинец, – рассказала Виктория. — Но вынужден переехать временно в другую страну. Я не хочу, чтобы у него были проблемы. Мы сразу сделали прививку и чип.

Девушки имеют еще одного кота – он спит в переноске. Восстанавливается после тяжелого путешествия.

Ветеринар выдал животным успокаивающее и витамины. В общем, если вы вдруг забыли обратиться в ветеринарный пункт на границе, ничего страшного, утверждают волонтеры, можете спокойно ехать в пункт своего назначения и уже там идти к ветеринару и получать прививки и чип.

Студентка Полина, которая ехала транзитом через Польшу, так и делала — регистрировала свою собачку, когда уже доехала в Германию. Она удивлена ​, насколько тепло и с пониманием европейцы относятся к четырехлапым гостям из Украины.

– Я просто проходила, и увидели волонтеры, что он просто дрожит – в Берлине это было – потому что было очень холодно на улице, – рассказала Полина. — И они сразу дали ему какую-то курточку, игрушки мы выбрали. Никаких проблем.

Теперь французский бульдог Бибоп чувствует себя в безопасности и покое. Как и его хозяйка. В Европе все понимают, что это существо, которое ты любишь и оберегаешь. Так и должно быть.

Тихие жертвы войны — так европейцы называют украинских четырехлапых, прибывших со своими хозяевами из Украины. Им помогают на уровне с людьми и призывают не оставлять их в домах и брать с собой. Они тоже имеют право быть в безопасности.

Фото: Депозитфото

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