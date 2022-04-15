В Європі раді не тільки людям: домашнім улюбленцям українців теж допомагають

У країнах ЄС допомагають не лише вимушеним українським переселенцям, а й їхнім домашнім улюбленцям.

На всіх пунктах пропуску країн, що межують з Україною на заході, розташувалися десятки ветеринарних наметів. Тут небайдужі європейці надають ветеринарну допомогу, їжу та все необхідне для чотирилапих гостей.

– Ми з радістю зустрічаємо людей з тваринками, допомагаємо їм як можемо, орієнтуємо, де робити в Європі поблизу документи, вакцинації, чип, – розповіла волонтерка Катерина.

Величезний ветеринарний тент біля польського пропускного пункту Медика розклали ще у перші тижні війни. Небайдужі лікарі-ветеринари прибули сюди з різних країн світу. І тепер, чергуючи, разом із волонтерами цілодобово надають необхідну допомогу домашнім улюбленцям.

– Ми надаємо їм першу ветеринарну допомогу, корм, переноски, повідки – все, що треба. Чого вам не вистачає – ми безкоштовно надаємо, – продовжила Катерина.

Власникам тварин навіть пропонують залишати їх у тенті на ніч. Волонтери про них дбатимуть, поки їх господарі відпочинуть після виснажливої подорожі, не хвилюючись за свого чотирилапого приятеля.

– Ми можемо їм дати заспокійливе, ветеринар також огляне, чи все добре, можемо дати крапельки для очей. У нас є багато їжі – і суха, і волога, і для алергіків, – продовжила волонтерка.

Аби врятувати від війни в Україні домашніх тваринок, уряди європейських країн пішли на безпрецедентний крок: їх у супроводі господарів дозволено пропускати через кордон без будь-яких документів. Втім, потрапивши на територію країни ЄС, для подальшого легального перебування тварину все-таки потрібно зареєструвати.

Якщо ви перетинатимете кордон зі сторони Румунії чи Молдови – отримати усі необхідні документи вам, найімовірніше, запропонують прямо у ветеринарному наметі біля кордону.

А от у Польщі діє трохи інша система. У ветеринарному тенті біля кордону паспорти для тварини не видають. За документами, кажуть волонтери на Медиці, українцям треба їхати трохи далі від кордону – у найближчий населений пункт.

– Якщо у вас немає щеплення, чипа, то ви просто їдете на Перемишль до найближчого ветеринара, там отримуєте щеплення і чип, – радить волонтерка Світлана. – Дістатися туди можна швидко і безкоштовно.

Біля вокзалу у Перемишлі харків’янка Олена з донькою Вікторією відвідали з котом польського ветеринара. Тепер чекають на свій потяг, аби їхати далі на північ країни.

– Це наш Дастік, він у нас українець, – розказала Вікторія. – Але вимушений переїхати тимчасово до іншої країни. Я не хочу, щоб у нього були проблеми. Ми одразу зробили щеплення і чипування.

Дівчата мають ще одного кота – він спить у переносці. Відновлюється після важкої подорожі.

Ветеринар видав тваринкам заспокійливе та вітаміни. Загалом, якщо ви раптом забули звернутися до ветеринарного пункту біля кордону, нічого страшного, стверджують волонтери, можете спокійно їхати в пункт свого призначення і вже там іти до ветеринара й отримувати щеплення й чип.

Студентка Поліна, яка їхала транзитом через Польщу, так і робила – реєструвала свого песика, коли вже доїхала до Німеччини. Вона здивована – наскільки тепло і з розумінням європейці ставляться до чотирилапих гостей із України.

– Я просто проходила, і побачили волонтери, що він просто тремтить – в Берліні це було – тому що було дуже холодно на вулиці, – розповіла Поліна. – І вони зразу дали йому якусь курточку, іграшки ми вибрали. Жодних проблем.

Тепер французький бульдог Бібоп почувається у безпеці та спокої. Як і його господиня. В Європі всі розуміють, що це істота, яку ти любиш і яку оберігаєш. Так і має бути.

Тихі жертви війни – так європейці називають українських чотирилапих, які прибули зі своїми господарями з України. Їм допомагають на рівні з людьми і закликають – не залишайте їх у домівках і беріть із собою. Вони теж мають право бути в безпеці.

Фото: Депозитфото

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