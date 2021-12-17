Вакцинация, изменения климата и противостояние США и Китая: какие вызовы будут ждать мир в 2022 году

Основными вызовами мира в следующем году станут: массовая вакцинация, противостояние Соединенных Штатов и Китая, изменения климата и сосуществование с новейшими технологиями.

По словам Виталия Сыча, главного редактора проекта Новое время, в спецвыпуске Світ попереду главы государств и руководители крупных компаний делятся своими прогнозами и ожиданиями.

Это уже пятый выпуск в сотрудничестве с британскими коллегами. Однако впервые журнал выходит исключительно на украинском языке. На 220 страницах ведущие журналисты, эксперты, предприниматели и политики рассуждают о вызовах, успехах и неудачах в прошлом году и прогнозируют, что ждет мир в будущем.

— Этот проект о том, чтобы вписать нас в глобальный контекст и понимать, как мы выглядим по отношению к другим странам и другим глобальным трендам, — отметил главный редактор.

Если в 2021-м человечество преследовало стремительное распространение коронавируса, то задача следующего года – приспособиться к новым реалиям.

Что касается Украины, то нашему государству придется строить экономику, продолжать евроатлантическую интеграцию и одновременно бороться с российской агрессией. Однако на стороне Киева – международные партнеры – Соединенные Штаты Америки и страны НАТО. Официальный Вашингтон поддерживает Украину перед устрашением Кремля и выступает за ее право самостоятельно определять собственное будущее.

— Перед лицом российской угрозы Соединенные Штаты вместе с союзниками из НАТО тесно сотрудничают, чтобы предотвратить эскалацию. Мы твердо убеждены, что Украина будет продолжать свой путь в НАТО и ЕС. Это выбор Украины и это никак не касается России, — заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Для Украины очень важно продолжение реформ и продолжение развития демократического и справедливого государства. Также Украина должна сосредоточиться на цифровых технологиях, ведь у нас есть мощная IT отрасль.

– Идей очень много, они открыты. Главная проблема в талантах, которые смогут реализовать эти идеи. Поэтому бизнесмены, сидящие на этой сцене люди будут конкурировать за таланты, — отметил Вячеслав Климов, соучредитель компании Новая Почта, президент Союза украинских предпринимателей.

Однако каждый новый год несет не только вызовы, но новые возможности.

— Я — оптимистка, а потому верю, что 2022 год принесет нам новые возможности, чтобы продолжить прогресс, которого удалось достичь в 2021-м, — сказала Кристина Квин.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреис заявил, что время после начала пандемии коронавируса стало для человечества настоящим бедствием. От опасного вируса умерли сотни тысяч людей, а впереди нас ждет голод, бедность, неравенство.

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