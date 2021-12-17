Вакцинація, зміни клімату та протистояння США і Китаю: які виклики чекатимуть світ у 2022 році

Основними викликами для світу у наступному році стануть: масова вакцинація, протистояння Сполучених Штатів та Китаю, зміни клімату та співіснування з новітніми технологіями.

За словами Віталія Сича, головного редактора проекту Новое время, у спецвипуску Світ попереду очільники держав та керівники великих компаній діляться своїми прогнозами та очікуваннями.

Це вже п’ятий такий випуск у співпраці із британськими колегами. Проте вперше журнал виходить винятково українською мовою. На 220 сторінках провідні журналісти, експерти, підприємці і політики міркують про виклики, успіхи та невдачі минулого року і прогнозують, що чекає світ у майбутньому.

– Цей проект про те, щоб вписати нас у глобальний контекст і розуміти, як ми виглядаємо щодо інших країн та інших глобальних трендів, – зазначив головний редактор.

Якщо у 2021-му людство мало на меті спинити стрімке поширення коронавірусу, то завдання наступного року – пристосуватися до нових реалій.

Що стосується України, то нашій державі доведеться розбудовувати економіку, продовжувати євроатлантичну інтеграцію і одночасно боротися із російською агресією. Однак на боці Києва – міжнародні партнери – Сполучені Штати Америки та країни НАТО. Офіційний Вашингтон підтримує Україну перед залякуваннями Кремля та виступає за її право самостійно визначати власне майбутнє.

– Перед обличчям російської загрози Сполучені Штати разом з союзниками з НАТО тісно співпрацюють, щоби запобігти ескалації. Ми твердо переконані, що Україна продовжуватиме свій шлях до НАТО і ЄС. Це вибір України і це жодним чином не стосується Росії, – заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Для України дуже важливим є продовження реформ і продовження розбудови демократичної і справедливої держави. Також Україна має зосередитися на цифрових технологіях, адже ми маємо потужну IT галузь.

– Ідей дуже багато, вони відкриті. Головна проблема в талантах, які зможуть ці ідеї реалізовувати. Тому бізнесмени, люди, які сидять на цій сцені – будуть конкурувати за таланти, – зазначив В’ячеслав Клімов, співзасновник компанії Нова Пошта, президент Спілки українських підприємців.

Проте кожен новий рік несе не лише виклики, а й нові можливості.

– Я – оптимістка, а тому вірю, що 2022-й рік принесе нам нові можливості, щоби продовжити прогрес, якого вдалося досягти у 2021-му, – сказала Крістіна Квін.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус заявив, що час після початку пандемії коронавірусу став для людства справжнім лихом. Від небезпечного вірусу померли сотні тисяч людей, а попереду на нас чекає голод, бідність, нерівність.

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