Вакцины доставляют дронами: новые решения появляются благодаря Covid-19.

В Африке решили транспортировать вакцины дронами. Так скорее можно доставить препарат в отдаленные районы. Ведь для вакцины критически важно сохранять температурный режим – от момента, как достали из холодильника – не более нескольких часов. Доставка самолетами – слишком дорогая.

– Все происходит быстро, – рассказал вице-президент компании Даниэль Марфо. – Медперсонал собирает, дрон доставляет нужное количество доз вакцины. В общей сложности – 2,5 миллионов доз вакцин.

Израильская компания приступила к клиническим испытаниям вакцин в таблетках — их не нужно будет замораживать. Впрочем, пока об эффективности препарата не сообщалось.

Американские корпорации Pfizer и Merck разработали таблетки, которые должны помочь уже после заражения Covid-19, как минимум, ослабить симптомы болезни.

А британская компания разрабатывает назальный спрей – он на несколько часов должен уберечь от инфицирования. Испытания проводятся среди медиков Индии.

— Наш препарат просто не дает возможности вирусу попасть человеку в организм, — говорит профессор Ракеш Уппал.

В Оксфорде ученые определяют – почему люди после Covid-19 имеют осложнение – затрудненное дыхание, усталость, потеря памяти. Ученые обследуют пациентов с помощью сканера со специальным – умным – программным обеспечением. Он выявляет вызванные вирусом структурные изменения в различных органах, и в частности, в сердце.

А в Индии выяснили — если начать исследовать воду в канализации, через месяц можно спрогнозировать вспышку Covid-19 и предупредить ее.

– Если правильно внести данные, вирус не скроется от нас, – утверждает д.м.н. Института медицинских наук Центральной Индии Раджпал Сингх Кашяп.

В начале пандемии Индия зависела от импорта ингредиентов для ПЦР-тестов, однако здесь смогли обеспечить внутреннее производство.

– 150 компаний объединились для одного производственного цикла, и сейчас мы производим ежедневно миллион ПЦР-тестов и 800 тысяч быстрых тестов, – сообщил генеральный директор программы борьбы с Covid-19 Лалит Кишоре.

В Японии – вопрос чести для местных технологических компаний создать вакцину. Ею занимается и фотопроизводитель Фуджифилм, ныне специализирующийся на исследованиях нанотехнологий в медицине.

– Производство вакцин – это задача национальной политики, – сказал старший вице-президент Фуджфилм Такатоши Ишикава. – Одна компания не справится, нужно объединяться.

А во Франции решили помочь тем, кто из-за Covid-19 не чувствует запахи. На помощь пришли парфюмеры Прованса – специалисты города Грасс производят ароматы для самых известных брендов, поэтому пациентам предлагают разные сильнодействующие запахи и пытаются вернуть людей к привычной жизни.

Фото: Depositphotos

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