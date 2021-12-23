Вакцини доставляють дронами: нові рішення з’являються завдяки Covid-19

В Африці вирішили транспортувати вакцини дронами. Так швидше можна доставити препарат у віддалені райони. Адже для вакцини критично важливо зберігати температурний режим – від моменту, як дістали з холодильника – не більше кількох годин. Доставка літаками – занадто дорога.

– Все відбувається швидко, – розповів віце-президент компанії Даніель Марфо. – Медперсонал збирає, дрон доставляє потрібну кількість доз вакцини. Загалом – 2,5 мільйонів доз вакцин.

Ізраїльська компанія розпочала клінічні випробування вакцин у таблетках – їх не потрібно буде заморожувати. Втім, поки про ефективність препарату не повідомляли.

Американські корпорації Pfizer і Merck розробили пігулки, які мають допомогти вже після зараження Covid-19, як мінімум, послабити симптоми хвороби.

А британська компанія розробляє назальний спрей – він на кілька годин має вберегти від інфікування. Випробування проводять серед медиків Індії.

– Наш препарат просто не дає можливості вірусу потрапити людині в організм,- говорить професор Ракеш Уппал

В Оксфорді вчені визначають – чому саме люди після Covid-19 мають ускладення – затруднене дихання, втому, втрату пам’яті. Науковці обстежують пацієнтів за допомогою сканера зі спеціальним – розумним – програмним забезпеченням. Він виявляє спричинені вірусом стрктурні зміни у різних органах, і зокрема, в серці.

А в Індії з’ясували – якщо почати досліджувати воду в каналізації, за місяць можна спрогнозувати спалах Covid-19 і попередити його.

– Якщо правильно внести дані, вірус не сховається від нас, – стверджує д.м.н. Інституту медичних наук Центральної Індії Раджпал Сінгх Кашяп.

На початку пандемії, Індія залежала від імпорту інгредієнтів для ПЛР тестів, однак тут змогли забезпечити внутрішнє виробництво.

– 150 компаній об’єдналися для одного виробничого циклу, і нині ми виробляємо щодня мільйон ПЛР-тестів і 800 тисяч швидких тестів, – повідомив генеральний директор програми боротьби з Covid-19 Лаліт Кішоре.

В Японії – питання честі для місцевих технологічних компаній створити вакцину. Нею займається і фотовиробник Фуджіфілм, який нині спеціалізується на дослідженнях нанотехнологій у медицині.

– Виробництво вакцин – це завдання національної політики, – сказав старший віце-президент Фуджфілм Такатоші Ішікава. – Одна компанія не впорається, потрібно об’єднуватися.

А у Франції вирішили допомогти тим, хто через Covid-19 не відчуває запахи. На допомогу прийшли парфумери Провансу – фахівці міста Грасс виробляють аромати для найвідоміших брендів, тож пацієнтам пропонують різні сильнодіючі запахи і намагаються повернути людей до звичного життя.

Фото: Depositphotos

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