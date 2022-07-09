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Убийство экспремьера Японии: момент смерти Синдзо Абэ и кому он мог мешать

Анна Бурлацка Відеоредактор

8 июля в Японии был убит бывший премьер-министр страны Абэ Синдзо.

Он выступал на митинге возле вокзала города Нара. Сзади подошел мужчина и дважды выстрелил из ружья ему в спину.

От ранений у Абе началось кровотечение в груди. На фотографиях с места инцидента видно, как он лежит на земле, а на его белой рубашке – кровавое пятно. Нападение стало огромным шоком для японцев, ведь убийства политиков здесь случаются крайне редко.

Бывшего премьера доставили в ближайший госпиталь, где он скончался от полученных ранений. Врач, пытавшийся спасти Абэ, рассказал, что медики боролись за его жизнь четыре с половиной часа, но так и не смогли остановить кровотечение.

На месте происшествия полиция задержала 41-летнего Тецуя Ямагами, ранее служившего в морских силах самообороны Японии.

Официальные лица пока не комментируют мотивы подозреваемого, но местные СМИ сообщили, что Ямагами заявил полиции, что был недоволен политикой Абэ.

Синдзо Абэ руководил правительством Японии дольше всего в истории. Он, в частности, занимался восстановлением страны после мощного землетрясения и цунами в 2011 году. Был националистом, придумавшим Абеномику, мечтал сменить пацифистскую конституцию и вернуть Курилы.

Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в руководящей Либерально-демократической партии Японии.

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