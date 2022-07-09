Вбивство експрем’єра Японії: момент смерті Сіндзо Абе та кому він міг заважати

8 липня в Японії вбили колишнього прем’єр-міністра країни Абе Сіндзо.

Він виступав на мітингу біля вокзалу міста Нара. Ззаду підійшов чоловік і двічі вистрілив із рушниці йому в спину.

Від поранень в Абе почалася кровотеча в грудях. На світлинах з місця інциденту видно, як він лежить на землі, а на його білій сорочці – кривава пляма. Напад став величезним шоком для японців, адже вбивства політиків тут трапляються вкрай рідко.

Колишнього прем’єра доправили до найближчого шпиталю, де він помер від отриманих поранень. Лікар, який намагався врятувати Абе, розповів, що медики боролися за його життя чотири з половиною години, але так і не змогли зупинити кровотечу.

На місці події поліція затримала 41-річного Тецуя Ямагамі, який раніше служив у морських силах самооборони Японії.

Офіційні особи поки не коментують мотиви підозрюваного, але місцеві ЗМІ повідомили, що Ямагамі заявив поліції, що був незадоволений політикою Абе.

Сіндзо Абе керував урядом Японії найдовше в історії. Він, зокрема, займався відновленням країни після потужного землетрусу та цунамі у 2011 році. Був націоналістом, який вигадав Абеноміку, мріяв змінити пацифістську конституцію і повернути Курили.

Абе пішов у відставку з посади прем’єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у керівний Ліберально-демократичній партії Японії.

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