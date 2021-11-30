Вбивство на Полтавщині: жінку залишили вмирати на залізничних коліях

Після обіду працівниця залізниці у селі Ромодані випадково знайшла бездиханне жіноче тіло поміж коліями неподалік від старого закинутого туалету.

– Якусь жінку знайшли коло… десь коло охорони, в закинутій будівлі. Не місцева, видно. Якби місцева, вже знали б хто, – сказала мешканка Олена.

Як вдалось з’ясувати поліцейським, мертва жінка – навіть не з Полтавщини.

– Виявилося, що вона мешканка сусідньої Чернігівської області. Їй 30 років. Крім того було встановлено її родичів, яких було запрошено на процедуру упізнання. І після проведення всіх необхідних слідчих дій, після проведення судово-медичної експертизи тіло було надано для здійснення процедури поховання, – повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

За висновками судмедекспертів, жінка отримала тяжкі поранення голови не через потяг – вона стала жертвою побиття.

Місцеві жителі підозрюють, що до вбивства можуть бути причетні безхатьки, які з’їжджаються на вузлову залізничну станцію.

– У нас було завжди спокійно. До цього випадка. Взагалі не було такого, щоб у нас були вбивства чи щось таке. Все було нормально. Проте безхатьки постійно тут на ніч збираються, бо в нас один теплий вокзал. Оце тільки мороз, то вони сюди й приїжджають, – сказала жителька Ромодана Валентина.

Ще одна місцева жителька, Світлана, повідомила, що бачить безхатьків в електричках.

Проте за інформацією правоохоронців вбивця – 29-річний кавалер загиблої, Віктор Руденко з Харківщини.

Його оголосили в розшук.

Свідком епізоду з побиттям став мешканець Ромодана Григорій. За його словами, чоловік бив жінку на пероні.

Місцеві бачили пару разом у селищі, підозрюють, що вони переїхали до Ромодана нещодавно.

Поліцейські припускають, що чоловік із жінкою усамітнилися в якійсь хаті, а дорогою на станцію посварилися.

За їх данними, Руденко спершу наносив удари кулаками, а коли його жертва впала на землю, почав бити її ногами. Залишивши її помирати поміж коліями, він пішов геть.

У Руденка – багата кримінальна біографія. За свої 29 років він уже не раз сидів за гратами, в тому числі за тяжкі злочини.

Чоловік навіть тікав з місця позбавлення волі. Знайти його було не просто, бо злочинець не має постійного місця проживання. Але його випадково побачила і впізнала жінка, яка бачила поліцейське орієнтування.

Після затримання суд відправив підозрюваного під арешт, до слідчого ізолятора.

Йому загрожує до 15 років тюрми за звинуваченням в умисному вбивстві.

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