Учатся быть мужчинами: в Черкассах ребят бесплатно обучают плотничеству
В Черкассах переселенец из Луганска учит мальчишек плотничеству и жизненной мудрости. Виталий Андриец с друзьями основал мастерскую «Мудрый плотник». Здесь дети бесплатно овладевают различными инструментами, знают не только как забить гвоздь, но и сделать стул, салфетки, подставку под горячее или светильник. Здесь учат как стать настоящим мужчиной.
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Чудо-мастерская, где учат настоящих мужчин в Черкассах работает уже полтора года.
Работу кружка оплачивают благотворители: инструменты принесли неравнодушные, материалы закупают, а сделанное мальчишки несут домой. На всех желающих в мастерской уже не хватает места. Сейчас работает три группы, где учится более трех десятков детей.
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