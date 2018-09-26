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Вчаться бути чоловіками: у Черкасах хлопців безкоштовно навчають теслярству

У Черкасах переселенець з Луганська вчить хлопчаків теслярству і життєвій мудрості. Віталій Андрієць з друзями заснував майстерню «Мудрий тесля». Тут діти безкоштовно опановують різні інструменти, знають не лише як забити цвях, а й зробити стільця, серветницю, підставку під гаряче чи світильник. Тут навчають як стати справжнім чоловіком.

Диво-майстерня, де навчають справжніх чоловіків у Черкасах працює вже півтора року.

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Роботу гуртка оплачують благодійники: інструменти знесли небайдужі, матеріали закуповують, а зроблене хлопчаки несуть додому. На всіх охочих у майстерні вже бракує місця. Нині працює три групи, де вчиться більш як три десятки дітлахів.

До слова, Факти ICTV розповідали, як мотивувати дитину до навчання

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