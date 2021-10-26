Учила Пикассо лепить вареники и изменила украинское искусство: какой была Александра Экстер

В Украине вышла книга о биографии и творчестве уникальной женщины — художницы-авангардистки Александры Экстер. Эта женщина почти половину жизни провела в Украине. Она была известна среди великих художников авангарда начала прошлого века. Ее картины, театральные и кинематографические эскизы не только тогда производили фурор, но и сейчас.

Искусствоведы утверждают, что она учила Пабло Пикассо лепить вареники. Однако ее картины будто написаны в наше время, а еще она объединила молодых украинских художников с ведущим европейским искусством.

Мост в Севре — одна из двух ее картин, которые сохранились в Украине. Искусствоведы говорят, что такие улочки вдохновили кинематографистов, в том числе фильма ужасов Кабинет доктора Калигари.

Вторая картина — Три женские фигуры. Александру изрядно вдохновляла вышивка. Она часто посещала мастерские сельской вышивки в Вербовке и Скопцах на Полтавщине.

— Она одна из первых начала совмещать искусства. Брала сельские вышивки, супрематические рисунки Малевича и всех других, и делала такие совместные выставки, — рассказала руководитель проекта Авангард Александры Экстер. Киевский период Лидия Лихач.

С тех пор ее картины яркие и насыщенные красками, как эскизы театральных декораций из авторского альбома малого тиража, который есть в Национальном художественном музее.

— Это некий аналог современного принта. Художник подписывает каждую качественную репродукцию своего произведения. Эти альбомы продаются и имеют высокую цену. Такой альбом был выпущен в Париже в 1930 году, — рассказал куратор коллекции графики Национального художественного музея Даниил Никитин.

Александра Экстер, девичья фамилия которой Григорович, родилась в польском Белостоке. Вскоре ее родители переехали в Киев.

В Киевском художественном училище училась с Александром Богомазовым и Александром Архипенко. Впоследствии уехала совершенствоваться в Париж, где познакомилась с Гийомом Аполлинером и Пабло Пикассо.

Там она нашла новую философию искусства. В Киеве была ее студия, а в ней трудились будущие корифеи мирового декорационного искусства Вадим Меллер и Анатолий Петрицкий.

Незаурядной художнице посвящена новая книга, изданная при поддержке Украинского культурного фонда.

Александра Экстер жила в Киеве более 35 лет. Она изменила украинское искусство начала XX века.

Ее работы вдохновили и известного украинского дизайнера Федора Возианова.

— Она в своем творчестве делала вещи, которые до нее никто не делал. Это очень интересная фигура — своеобразная и объединяющая. Вокруг Экстер сформировался круг украинских художников, — отметил он.

Авангардистка почти 100 лет назад угадала искусство, которое актуально до сих пор.

Биография художницы была такой же насыщенной, как и цвета на ее картинах. Жизнь ее кончилась под Парижем в 1947 году, работы разошлись по аукционам, частным коллекциям и музеям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.