Вчила Пікассо ліпити вареники та змінила українське мистецтво: якою була Олександра Екстер

В Україні вийшла книга про біографію та творчість унікальної жінки – художниці-авангардистки Олександри Екстер. Ця жінка майже половину життя провела в Україні. Вона була відома серед великих художників авангарду початку минулого сторіччя. Її картини, театральні та кінематографічні ескізи не тільки тоді робили фурор, а й зараз.

Мистецтвознавці стверджують, що вона вчила Пабло Пікассо ліпити вареники. Проте її картини – ніби з сьогодення, а ще вона об’єднала молодих українських митців із провідним європейським мистецтвом.

Міст у Севрі – одна з її двох картин, що збереглися в Україні. Мистецтвознавці кажуть, що такі вулички надихнули кінематографістів, зокрема, фільму жахів Кабінет доктора Калігарі.

Друга картина – Три жіночі постаті. Олександру неабияк надихала вишивка. Вона часто відвідувала майстерні селянської вишивки у Вербівці та Скопцях на Полтавщині.

– Вона одна з перших почала поєднувати мистецтва. Брала селянські вишивки, супрематичні малюнки Малевича та всіх інших, та робила такі спільні виставки, – розповіла керівник проекту Авангард Олександри Екстер. Київський період Лідія Лихач.

З того часу її картини яскраві та насичені кольорами, як ескізи театральних декорацій з авторського альбому малого тиражу, який є у Національному художньому музеї.

– Це якийсь аналог сучасного принта. Художник підписує кожну якісну репродукцію свого твору. Ці альбоми продаються та мають високу ціну. Такий альбом був випущений у Парижі в 1930 році, – розповів куратор колекції графіки Національного художнього музею Данило Нікітін.

Олександра Екстер, дівоче прізвище якої Григорович, народилася в польському Білостоку. Незабаром її батьки переїхали до Києва.

У Київському художньому училищі навчалася з Олександром Богомазовим та Олександром Архипенком. Згодом поїхала вдосконалюватися до Парижа, де познайомилася з Гійомом Аполлінером та Пабло Пікассо.

Там вона знайшла нову філософію мистецтва. У Києві була її студія, в якій працювали майбутні корифеї світового декораційного мистецтва Вадим Меллер та Анатолій Петрицький.

Непересічній художниці присвячена нова книга, видана за підтримки Українського культурного фонду.

Олександра Екстер жила в Києві понад 35 років. Вона змінила українське мистецтво на початку XX століття.

Її роботи надихнули й відомого українського дизайнера Федора Возіанова.

– Вона в своїй творчості робила речі, які до неї ніхто не робив. Це дуже цікава постать – своєрідна та об’єднувальна. Навколо Екстер сформувалося коло українських художників, – зазначив він.

Авангардистка майже 100 років тому вгадала мистецтво, яке є актуальним досі.

Біографія художниці була такою ж насиченою, як і кольори на її картинах. Життя її закінчилося під Парижем у 1947 році, роботи розійшлися аукціонами, приватними колекціями та музеями.

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