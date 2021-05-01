Великдень для бійців ООС. У Києві ресторатор відправив авторські паски на Донбас

Аби кожен наш боєць навіть у найвіддаленішому бліндажі відчув свято Великодня, українці печуть паски та збирають кошики на фронт. Все – з душею.

Ресторатор Дмитро Борисов радить замішувати святкове тісто із найголовнішими інгредієнтами. Паску він пече за традиційним українським рецептом з авторським вкрапленням – рідким шоколадом усередині.

Він готує їх з особливою відповідальністю, бо ж із ресторану в самісінькому серці Києва його паски поїдуть на фронт.

Для приготування такої паски знадобляться: жовтки, борошно, молоко, цукор та дріжджі. Потрібно засипати 50 грамів попередньо замочених родзинок і перемішати.

На прохання напекти пасок для бійців на передовій ресторатор відгукнувся миттєво. Дмитро Борисов займається волонтерством багато років – допомагає військовому шпиталю, підтримує родини загиблих воїнів.

Коли паска вже спеклася – її потрібно начинити розтопленим шоколадом. Потім її прикрашають великоднім зайцем і декоративними крашанками.

До великоднього кошика, окрім паски, кладуть домашні ковбаски та буженину. Також додають крашанки та торт.

Десять таких смачних наборів від Дмитра знімальна група Фактів ICTV розвезе по позиціях військових. Щоб і на передовій відсвяткували Великдень, як у ресторані.

Легкий рецепт паски

Буває, що для приготування паски немає багато часу, адже це справа трудомістка.

Для таких випадків є легкий рецепт паски.

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