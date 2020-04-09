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Факты / Видео / Украина / Общество

Пасха на карантине: как будут проводить службы и святить куличи

Большим испытанием в обуздании эпидемии в Украине станут пасхальные праздники. Договоренность правоохранителей и священников пускать в храмы по 10 человек и позволить освящать пасхальные корзины, соблюдая дистанцию, вряд ли будут выполнены.

Не исключено, что 19 апреля возле храмов и церквей будет многолюдно, и здесь не избежать тесных контактов людей. Глава УГКЦ Святослав Шевчук призвал верующих не приносить корзины в храмы на освящение и оставаться дома, слушая пасхальную службу по телевидению.

По данным Офиса президента, до 70% украинцев поддерживают меры карантина, и только 3% собираются посетить церковь на Пасху. По словам главы государства, пик заболеваемости еще впереди, поэтому следует быть осторожными. О необходимости сдержанной Пасхи ради спасения — репортаж Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Польша будет праздновать Пасху во время карантина.

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