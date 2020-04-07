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Как Польша будет праздновать Пасху во время карантина

Сложная ситуация у наших западных соседей поляков. За сутки там обнаружено более трехсот пораженных коронавирусом людей, всех больных почти 4,5 тыс., жертв уже более 100. Эта неделя для жителей Польши особенная. Ведь в воскресенье католики будут отмечать Пасху.

Важную для поляков предпасхальную неделю придется провести в еще больших ограничениях. На улицу можно выходить только по одному, кроме случаев с несовершеннолетними детьми. В магазины и аптеки могут одновременно зайти еще меньше людей, парки и даже леса вообще закрыты для прогулок, а полиция постоянно патрулирует улицы, в Кракове даже на вертолете.

Из-за приближения праздников в магазины тянутся очереди. Люди добросовестно сохраняют дистанцию ​​и самостоятельно контролируют количество человек в помещении. Их должно быть не более трех на одного кассира. С 10 до 12 часов обслуживают только тех, кому за 65.

Чтобы хоть как-то уменьшить очереди, большинство магазинов продлили часы работы с 6 утра до полуночи. А со среды до пятницы вообще будут работать круглосуточно.

Факты ICTV ранее писали о том, что Польша ожидает пика эпидемии коронавируса в мае-июне.

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