Весняна депресія та хандра: як боротися і чи треба лікування

Весна – час не тільки тепла та сонця, а й так званої сезонної депресії. З настанням весни чимало людей відчувають постійну втому, сонливість, здається – сил немає ні на що, навіть на звичні справи. Усе через дефіцит вітамінів і ослабленням організму після зими.

Весняну депресію ще називають синдромом жителів мегаполісів та країн, де мало сонця і природи.

Найчастіше проявляється такими симптомами: пригніченістю, апатією, дратівливістю та зниженням уваги. Люди часто замикаються у собі і уникають спілкування з близькими, а ще – постійно незадоволені власною роботою, досягненнями, зовнішністю. Ті хто страждає від весняної хандри також погано сплять, відчувають постійну втому і зниження апетиту. Іноді різко втрачають вагу.

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Тож перш за все лікарі радять подбати про тіло: зайнятися спортом, більше ходити пішки, дихати повітрям і обов’язково добре харчуватися. В раціоні – більше злаків, сухофруктів та білків. А от налягати на жирне, випічку та солодке – не варто.

Психологи ж кажуть: дбати про душевне самопочуття – не менш важливо, ніж про фізичне.

Крім того, спеціалісти радять розрізняти справжню депресію – серйозну хворобу, яка потребує лікування та тимчасову сезонну хандру. Попереджають: якщо погане самопочуття і моральна пригніченість безперервно триває кілька тижнів – це може бути симптомом серйозніших проблем.

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