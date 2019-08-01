От 10 до 15 тыс. грн за неделю: цены отдыха на море в Украине

Украинцы любят отдыхать, но и здесь научились экономить.

Планируют отдых заранее, сами покупают билеты и выбирают маршруты. А еще даже в отпусках не чураются работать.

Большинство выбирает Украину, и только каждый десятый – зарубежья. Летом самый популярный отдых на море, причем есть сторонники и Азовского, и Черного морей.

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К тому же курортники пытаются максимально экономить и выбирают не дорогие гостиницы, а бюджетные базы отдыха, особенно актуальна аренда квартир.

Раньше, чтобы сэкономить на отдыхе, пляжники привозили продукты из дома, теперь или сами готовят, или ищут недорогие столовые.

Если же за границу – то лидеры среди украинцев уже несколько лет Египет и Турция. С тех пор как заработал безвиз к ним добавились еще и Италия, Греция и Кипр.

Аll inclusive в отелях до сих пор популярен, но украинцы уже хотят большего.

От 10 до 15 тысяч гривен выходит среднестатистический отдых на одного человека на 7 дней. Причем не особо отличается стоимость между средним зарубежным и украинским.

Напомним, где можно купаться в Одессе и Одесской области в 2019 году, смотрите в подборке пляжей от Фактов ICTV.

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