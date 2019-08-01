Від 10 до 15 тис. грн за тиждень: ціни відпочинку на морі в Україні

Українці люблять відпочивати, але й тут навчилися економити.

Планують відпочинок заздалегідь, самі купують квитки і обирають маршрути. А ще навіть у відпустках не цураються працювати.

Більшість обирає Україну, і лише кожен десятий – закордоння. Влітку найпопулярніший морський відпочинок, причому є прихильники і Азовського, і Чорного морів.

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До того ж курортники намагаються максимально заощаджувати і обирають не дорогі готелі, а бюджетні бази відпочинку, особливо актуальна оренда квартир.

Раніше, аби заощадити на відпочинку, пляжники привозили продукти з дому, тепер або самі готують, або шукають недорогі їдальні.

Якщо таки за кордон – то лідери серед українців уже кілька років Єгипет і Туреччина. Відколи запрацював безвіз до них додалися ще й Італія, Греція та Кіпр.

Аll inclusive у готелях досі популярний, але українці вже хочуть більшого.

Від 10 до 15 тисяч гривень виходить середньостатистичний відпочинок на одну людину на 7 днів. Причому не особливо відрізняється вартість між середнім закордонним і українським.

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