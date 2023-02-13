От Чернигова до Херсона! Кока-Кола помогает деоккупированным регионам

Продуктовые наборы от компании Coca-cola получат более 70 тысяч украинских семей, пострадавших в результате российской вооруженной агрессии и оккупации.

Большая гуманитарная программа осуществляется при поддержке Общества Красного Креста Украины.

Наборы весят около 18 килограммов и содержат продукты, которых хватает одному человеку на месяц. Десятки тысяч таких наборов помогает доставить в Украину итальянское представительство Красного Креста.

По словам руководительницы направления коммуникаций и устойчивого развития Coca-cola Украины Ольги Чумак, компания с первых дней полномасштабного вторжения РФ взяла на себя обязанность переживать трагедию войны вместе с украинцами.

— Мы решили помогать в восстановлении инфраструктуры, продуктовыми наборами и населению напрямую. Для Украины наша компания выделила €18 млн, – сообщила руководительница.

Также Ольга Чумак подчеркнула, что война всегда приводит к возникновению гуманитарной катастрофы. Острее всего ее ощущают те украинцы, которые находятся на оккупированных и прифронтовых территориях.

— Наша помощь – адресная. У нас есть список сел и территориальных общин… Например, недавно отправили помощь на деоккупированную Херсонщину (поселок Киселевка, это 17 км от Херсона) и Черниговщину (село Ягодное). Смотреть в глаза людям, стоящим в очереди за продуктовыми наборами, – это тяжелейший вызов.

Общая стоимость всех 70 тысяч продуктовых наборов — более €4,7 млн.

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