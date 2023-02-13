Від Чернігова до Херсона! Кока-Кола допомагає деокупованим регіонам

Продуктові набори від компанії Coca-cola отримають понад 70 тисяч українських родин, які постраждали внаслідок російської збройної агресії та окупації.

Велика гуманітарна програма реалізовується за підтримки Товариства Червоного Хреста України.

Пакунки важать близько 18 кілограмів і містять продукти, яких вистачає одній людині на місяць. Десятки тисяч таких наборів допомагає доставити в Україну італійське представництво Червоного Хреста.

За словами керівниці напрямку комунікацій та сталого розвитку Coca-cola Україна Ольги Чумак, компанія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяла на себе відданий обов’язок переживати трагедію війни разом із українцями.

– Ми вирішили допомагати у відновленні інфраструктури, продуктовими наборами та населенню напряму. Для України наша компанія виділила €18 млн, – повідомила керівниця.

Також Ольга Чумак підкреслила, що війна завжди призводить до виникнення гуманітарної катастрофи. Найбільше її відчувать ті українці, які перебувають на окупованих та прифронтових територіях.

– Наша допомога – адресна. Ми розуміємо перелік сіл та територіальних громад… Наприклад, недавно відправили допомогу на деокуповану Херсонщину (селище Киселівка, це 17 км від Херсону) та Чернігівщину (село Ягідне). Дивитися в очі людям, які стоять у черзі за продуктовими наборами, – це надзвичайно важкий виклик.

Загальна вартість усіх 70 тисяч продуктових наборів – понад €4,7 млн.

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