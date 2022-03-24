Від муралів до чаю з Зеленським: як світ підтримує Україну

Нині чи не увесь цивілізований світ допомагає українцям, на яких Росія пішла війною. Одні грошима, інші підтримують нас морально. Україна у своїй боротьбі з російськими окупантами надихає весь світ.

У Празі настінний малюнок вже став справжнім символом нашої боротьби. На ньому маленька дівчинка прикрила українським прапором казкових героїв.

Автор стріт-арту, художник казахського походження Chemis зазначив, Україна відстоює не лише свою свободу, а й усього світу.

А в Ризі на муралі зображені обійми української та латвійської дівчаток. Разом ми – сила, промовляє вуличне мистецтво.

Мурал на підтримку миру в Україні з’явився і в американському місті Лексінгтон.

– Я вирішив, що прямо зараз можу щось робити. Я намалював цей мурал, щоб люди звернули увагу на війну, я також створив футболки, щоб у такий спосіб збирати кошти. Це вселяє в мене надію, – пояснює Рем Ален.

Тим часом на Лондонський аукціон невідомий виставив антивоєнну картину вуличного художника Бенксі. Стартова ціна картини – 20 тис. фунтів стерлінгів.

– Неймовірно щедрий клієнт запропонував нам продати своїх завжди актуальних солдат Бенксі. 100% виторгу підуть на допомогу дитячій лікарні Охматдит у Києві. Усі гроші від аукціону ми відправимо безпосередньо до лікарні. Ми також пожертвуємо всю комісію від цієї угоди, – пише Мyartbroker.

Нині у всьому світі шириться мода на українське. Так, великі світові маркетплеси, зокрема eBay, вирішили підтримати український малий і середній бізнес та скасували комісію для українських підприємців.

Найбільше товариство підприємців Латвії закликало жителів країни купувати українські товари, щоб підтримати нашу економіку.

А в італійському муніципалітеті Параб’яго в одному з магазинів почали продавати жовто-блакитний хліб. Кілограм за €12. Усі гроші йдуть на допомогу українцям.

Голівудська акторка Джуліанна Мур разом із дизайнеркою Алессандрою Бруніальті почали випускати шапки у кольорах українського прапора, а кошти пообіцяли передати на підтримку українців. Такий аксесуар уже придбали інші зірки – Дженніфер Еністон і Мішель Пфайффер.

Ну а індійська чайна компанія в Ассамі назвала нову міцну суміш чаю на честь українського президента Володимира Зеленського.

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