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Василий Сафьянюк, журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Представляя новую рекрутинговую кампанию руководитель креативного агентства Banda Agency рассказывает – главная идея: каждая позиция рассматривается как вакансия. Такой подход хорошо ясен и должен принести свой результат.

Руководитель крупнейшего портала по поиску работы Артур Михно и заместитель командира по работе с личным составом 12 бригады специального назначения НГУ Азов Святослав Паламарь на псевдо Калина подробно рассказывают о новой рекрутинговой кампании. Отбор в армию должен быть профессиональным и целеустремленным, чтобы люди могли максимально реализовать свои гражданские знания и навыки.

– Конечно, нам нужны пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Но нам нужны и водители, и автослесари, и автоэлектрики, и водители крана, и логисты, и делопроизводители, и психологи, и так далее и тому подобное, – рассказывает заместитель командира 12 бригады специального назначения НГУ Азов Святослав Паламарь на псевдо Калина.

Яркие голубые билборды и онлайн-баннеры кампании уже появились по всей стране. Теперь отбор в Азов будет происходить не только из-за их рекрутинговых центров, которые работают в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. На сайте Work.ua уже опубликованы вакансии для представителей 28 разных профессий: от стрелков до поваров, от парамедиков до водителей, от операторов БПЛА до экскаваторщиков. Заработная плата от 25000 до 125000 гривен в месяц.

Желающие присоединиться к легендарному подразделению должны пройти собеседование. После этого этапа ректуреры Азову помогут подготовиться к зачислению на военную службу, прохождение военно-врачебной комиссии и тестирование. А совместно с офицером группы комплектования можно уже окончательно определиться с военной специальностью в соответствии с навыками и опытом кандидата.

— Если ты подготовлен, если ты квалифицирован и ты обращаешься к нам, мы тебе выберем место, ту должность по той твоей гражданской квалификации, твоей гражданской специальности, в которой ты сможешь принести наибольшую пользу военному подразделению, — говорит Святослав Паламарь на псевдо Калина.

Азов, мобілізація, Призов, Робота
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