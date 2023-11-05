Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Презентуючи нову рекрутингову кампанію керівник креативної агенції Banda Agency розповідає – головна ідея: кожна позиція розглядається як вакансія. Такий підхід добре зрозумілий і має принести свій результат.

Керівник найбільшого порталу з пошуку роботи Артур Міхно та заступник командира по роботі з особовим складом 12 бригади спеціального призначення НГУ Азов Святослав Паламар на псевдо Калина докладно розповідають про нову рекрутингову кампанію. Відбір до війська має бути професійним і цілеспрямованим, щоб люди могли максимально реалізувати свої цивільні знання та навички.

– Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти. Але нам потрібні і водії, і автослюсарі, і автоелектрики, і водії крана, і логісти, і діловоди, і психологи, і так далі і тому подібне, – розповідає заступник командира 12 бригади спеціального призначення НГУ Азов Святослав Паламар на псевдо Калина.

Яскраві блакитні білборди та онлайн-банери кампанії вже з’явилися по всій країні. Тепер відбір до Азову відбуватиметься не лише через їхні рекрутингові центри, які працюють у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. На сайті Work.ua вже опубліковані вакансії для представників 28 різних професій: від стрільців до кухарів, від парамедиків до водіїв, від операторів БПЛА до екскаваторників. Заробітна плата від 25 000 до 125 000 гривень на місяць.

Охочі доєднатися до легендарного підрозділу спершу мають пройти співбесіду. Після цього етапу рекрутери Азову допоможуть підготуватися до зарахування на військову службу, проходження військово-лікарської комісії та тестування. А спільно з офіцером групи комплектування можна вже остаточно визначитися з військовою спеціальністю, відповідно до навичок і досвіду кандидата.

– Якщо ти підготовлений, якщо ти кваліфікований і ти звертаєшся до нас, ми тобі оберемо місце, ту посаду згідно з твоєю цивільною кваліфікацією, твоєю цивільною спеціальністю, в якій ти зможеш принести найбільшу користь військовому підрозділу, – каже Святослав Паламар на псевдо Калина.

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