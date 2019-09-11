Отнимало руки на сцене. Что пережил Олег Винник на пути к успеху – интервью Фактам ICTV

Олег Винник – феномен украинской сцены. Ежегодно он дает более 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни чаще всего слушают в Интернете и социальных сетях. Аншлаги на его выступлениях – обычное дело, ведь билеты во всех городах раскупают еще за месяцы до концерта.

46-летний Олег входит в тройку самых высокооплачиваемых певцов страны, он обладатель престижных премий и любимец женщин. Фанаты даже отмечают чудодейственный феномен Олега Винника.

Винник родом из Черкасской области. В 20 лет – солист местной филармонии. По программе культурного обмена ему посчастливилось попасть и в Германию. Там Олег увидел афишу мюзикла и понял, чем действительно хотел бы заниматься. Впоследствии его приглашает Люнебурзький театр, где он исполняет партию в опере Тоска и оперетте Паганини. Эта поездка перевернула всю жизнь обычного сельского парня.

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Невероятная целеустремленность и регулярные занятия пением принесли плоды: Олега заметил Джон Леман – преподаватель вокала из Америки. Винника приглашают выступить в мюзикле Kiss Me Kate, а затем в Титанике и Соборе парижской богоматери. Но прорывом, который закрепил за Олегом звездный статус, стал мюзикл Отверженные по одноименному роману Виктора Гюго. Тогдашнее волнение певец помнит до сих пор.

В прошлом году Олег Винник получил звание Новый грандиозный голос по версии европейского музыкального издания DA CAPO. Казалось бы, мечта осуществилась, но нет. Несмотря на огромные перспективы на зарубежной сцене, артист стремился сольной карьеры именно в родной Украине.

Потребовалось всего несколько лет, как об Олеге заговорила вся Украина. Сейчас у певца непрерывные гастроли, билеты на его концерт раскупают в первый же день продаж. Несмотря на все Олег убеждает – никакого секрета успеха не имеет.

К слову, я говорю о безопасности: Олег Винник рассказал о безумных фанатках.

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