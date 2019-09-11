Відбирало руки на сцені. Що пережив Олег Винник на шляху до успіху – інтерв’ю Фактам ICTV

Олег Винник – феномен української сцени. Щороку він дає понад 150 сольних концертів і входить в трійку виконавців, чиї пісні найчастіше слухають в Інтернеті і соціальних мережах. Аншлаги на його виступах – звична справа, адже квитки у всіх містах розкуповують ще за місяці до концерту.

46-річний Олег входить в трійку найвисокооплачуваніших співаків країни, він володар престижних премій і улюбленець жінок. Фанати навіть відзначають чудодійний феномен Олега Винника.

Винник родом із Черкащини. У 20 років – соліст місцевої філармонії. За програмою культурного обміну йому пощастило потрапити і в Німеччину. Там Олег побачив афішу мюзиклу і зрозумів, чим справді хотів би займатися. Згодом його запрошує Люнебурзький театр, де він виконує партію в опері Тоска та опереті Паганіні. Ця поїздка перевернула все життя звичайного сільського хлопця.

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Неймовірна цілеспрямованість і регулярні заняття співом принесли плоди: Олега помітив Джон Леман – викладач вокалу з Америки. Винника запрошують виступити в мюзиклі Kiss Me Kate, а потім в Титаніку і Соборі паризької богоматері. Але проривом, який закріпив за Олегом зоряний статус, став мюзикл Знедолені за однойменним романом Віктора Гюго. Тодішнє хвилювання співак пам’ятає й досі.

Тогоріч Олег Винник здобув звання Новий грандіозний голос за версією європейського музичного видання DA CAPO. Здавалося б, мрія здійснилася, але ні. Попри шалені перспективи на закордонній сцені, артист прагнув сольної кар’єри саме у рідній Україні.

Знадобилося лише кілька років, як про Олега заговорила вся Україна. Нині співак має безперервні гастролі, квитки на його концерт розкуповують у перший же день продажів. Попри все Олег переконує – жодного секрету успіху не має.

До слова, я говорю про безпеку: Олег Винник розповів про шалених фанаток.

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