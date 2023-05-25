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Яна Брензей, Ведущая Вікна Новини

Видео и электронные бланки: как изменится техосмотр в Украине

На дорогах Украины не должно быть неисправных маршруток, грузовиков или такси. Для этого обязательный технический контроль перевозчиков будут фиксировать на видео, а бланки контроля станут электронными.

Об этом Яне Брензей рассказал начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля ГСЦ МВД Виталий Фиклистов в эфире марафона Єдині новини.

Если сейчас обязательный техосмотр авто осуществляют с помощью фото (общий вид авто во время проверки тормозов, света фар и показателя одометра), то теперь появится видеосъемка.

— Будет введена видеофиксация проведения ОТК через 6 месяцев после окончания военного положения. Видеофиксация будет осуществляться во время всей проверки технического состояния, а материалы видеофиксации будут храниться у субъекта проведения ОТК. Ссылки на файлы с видеофиксацией после проведения проверки автомобиля будут загружаться в общегосударственную базу данных, — объясняет Фиклистов.

Кроме того, в Украине появится электронный протокол, это позволит держать всю информацию для различных структурных подразделений МВД в Едином госреестре.

Сейчас протокол с результатами технического контроля автомобиля существует только в бумажном виде на бланке установленного образца. Такие бланки неоднократно пытались подделать, поэтому введение электронной формы протокола уменьшит этот риск.

Подачу заявлений о согласовании переоборудования транспортных средств также упростят. Не нужно будет подавать к заявлению копию свидетельства о регистрации транспортного средства и акта проведения его осмотра. Эти документы есть в электронном реестре, поэтому хранить их на этапе оформления разрешения на переоборудование нет необходимости.

Соответствующие изменения уже утвердил Кабмин, они вступят в силу через три месяца.

Автомобилисты, МВД, Техогляд авто
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