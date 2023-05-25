Відео та електронні бланки: як зміниться техогляд в Україні

На дорогах України не має бути несправних маршруток, вантажівок або таксі. Задля цього обов’язковий технічний контроль перевізників фіксуватимуть на відео, а бланки контролю стануть електронними.

Про це Яні Брензей розповів начальник управління взаємодії із суб’єктами обов’язкового технічного контролю ГСЦ МВС Віталій Фіклістов в ефірі марафону Єдині новини.

Якщо зараз обов’язковий техогляд авто здійснюють за допомогою фото (загальний вигляд авто під час перевірки гальм, світла фар і показника одометра), то відтепер з’явиться відеозйомка.

– Буде запроваджено відеофіксацію проведення ОТК через 6 місяців після закінчення воєнного стану. Відеофіксація буде здійснюватися під час усієї перевірки технічного стану, а матеріали відеофіксації зберігатимуться у суб’єкта проведення ОТК. Посилання на файли з відеофіксацією після проведення перевірки автомобіля завантажуватимуться до загальнодержавної бази даних, – пояснює Фіклістов.

Крім того, в Україні з’явиться електронний протокол, це дозволить тримати всю інформацію для різних структурних підрозділів МВС у Єдиному держреєстрі.

Зараз протокол із результатами технічного контролю автомобіля існує лише в паперовому вигляді на бланку встановленого зразка. Такі бланки неодноразово намагалися підробити, тому запровадження електронної форми протоколу зменшить цей ризик.

Подання заяв про погодження переобладнання транспортних засобів також спростять. Не потрібно буде подавати до заяви копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та акта проведення його огляду. Ці документи є в електронному реєстрі, тож зберігати їх на етапі оформлення дозволу на переобладнання немає потреби.

Відповідні зміни вже затвердив Кабмін, вони наберуть чинності через три місяці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.