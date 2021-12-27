Отказ от безъядерного статуса: в Беларуси обнародован проект изменений в конституцию

В Беларуси обнародовали проект изменений в конституцию – это было обещание Александра Лукашенко. Голосование было назначено на февраль, но точной даты пока нет.

Как и прогнозировалось, в новой редакции предлагают снизить полномочия президента. Таким образом, Лукашенко стремится своему возможному преемнику оставить меньше власти.

Пока “бацька” уходить не собирается, законопроект позволяет “обнулить” предыдущие сроки. То есть свою следующую каденцию Лукашенко будет считать первой.

В то же время больше полномочий получит орган, ранее имевший декларативный статус — Всебелорусское народное собрание, которое может стать более влиятельным, чем парламент, ведь на нем могут объявить импичмент президенту.

Обозреватели предполагают, что Лукашенко планирует транзит власти, перейти в Народное собрание и получить личную неприкосновенность. Также проект конституции предлагает отказаться от безъядерного и нейтрального статуса Беларуси.

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