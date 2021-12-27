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Відмова від без’ядерного статусу: у Білорусі оприлюднили проект змін до конституції

Оксана Гутцайт

У Білорусі оприлюднили проект змін до конституції – це була обіцянка Олександра Лукашенка. Голосування призначили на лютий, але точної дати поки немає.

Як і прогнозувалося, у новій редакції пропонують зменшити повноваження президента. Таким чином, Лукашенко прагне своєму можливому наступникові  залишити менше влади.

Поки “бацька” йти не збирається, законопроект дозволяє “обнулити” попередні його терміни. Тобто, свою наступну каденцію Лукашенко вважатиме першою.

Водночас більше повноважень отримає орган, що раніше мав декларативний статус – Всебілоруські народні збори, які можуть стати впливовішими за парламент, адже на них можуть оголосити імпічмент президентові.

Оглядачі припускають, що Лукашенко планує транзит влади, перейти до Народних Зборів і там отримати особисту недоторканість. Також проект конституції пропонує відмовитися від без’ядерного і нейтрального статусу Білорусі.

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