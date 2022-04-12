Восстановление моста и ликвидация последствий вторжения: как Стоянка возвращается к жизни

Белогородская ОТГ – еще одна община под Киевом, пострадавшая от нашествия российкой орды. Многие ее жители успели покинуть населенные пункты до вторжения оккупантов. Но от обстрелов в районе все же погибли четыре человека. Чтобы остановить движение вражеской техники – возле Стоянки – взорвали мост. Поселки возле Житомирской трассы только начинают приходить в себя от обстрелов домов из танков, градов и крылатых ракет. О том, как живет после отступления противника Белогородска ОТГ дальше.

Оккупанты несли “русский мир” в Стоянку с помощью минометов и крылатых ракет. Сейчас там только развалины. Валерий, дом которого был в эпицентре военных событий, но чудом остался относительно целым, вспоминает, что происходило вокруг.

– Ну у соседа было три попадания возле дома и четвертое – в дом. Ну мне повезло – я остался с домом!, – рассказывает мужчина.

Под обстрелами Валерий вместе с женой и дочерью просидел 10 дней – начиная с 24 февраля. Затем смог вывезти семью в Винницкую область. Вернулся только теперь и увидел масштабы бедствия. Во дворе даже нашел “подарок” от путинской орды – обломки от ракеты и снарядов.

Несмотря на все, в Стоянку постепенно возвращается жизнь. Село уже проверили пиротехники. Коммунальщики возобновили электро- и частное газоснабжение. Продолжается уборка более разбомбленных территорий. К примеру, знакомого многим перекрестка на подъезде в Киев: там российские оккупанты сожгли заправку и супермаркет.

Жители Белогородской общины уже обращаются в сельсовет по поводу возмещения ущерба, нанесенного россиянами. Всего на территории ОТГ повреждено более ста домов. Все заявки принимают – но механизма подсчета стоимости нанесенного ущерба пока нет – говорят в сельсовете.

– Мы людям предлагаем переходить в Дію, там фиксировали. Самого механизма пока нет, к сожалению, – как оценить ущерб. Но мы фотографируем все дома, собираем для себя базу, – говорит глава Белогородской общины Антон Овсиенко.

Однако больше всего жители общины и многие киевляне ждут восстановления моста через реку Ирпень в Стоянке, который взорвали на третий день полномасштабного вторжения России, чтобы перекрыть врагу путь на Киев. Работы по восстановлению переправы идут полным ходом. Работает тяжелая строительная техника. Все, чтобы как можно скорее восстановить автомобильное сообщение Киев – Житомир. Одна сторона моста в службе автомобильных дорог обещают отстроить уже через два месяца. Пока рядом обустроят временную переправу — подобную Ирпенской.

– На этом участке нужно заменить одну пролетную часть моста – в ближайшие 2 месяца мы откроем движение этой стороной. Но параллельно будем ремонтировать вторую, – говорит руководитель службы автомобильных дорог Киевской области Руслан Ничик.

Закончить строительство временной переправы планируют через 7-8 дней. Сейчас до Стоянки можно доехать, сделав крюк через Белогородку и Гореничи.

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