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Факти / Відео / Україна

Відновлення мосту та ліквідація наслідків вторгнення: як Стоянка повертається до життя

Єгор Ромахло Журналіст Факти ICTV

Білогородська ОТГ – ще одна громада під Києвом, яка постраждала від навали російської орди. Майже усі її мешканці встигли покинути населені пункти до вторгнення окупантів. Але від обстрілів у районі все ж загинуло чотири людини. Аби зупинити рух ворожої техніки – біля Стоянки – підірвали міст. Селища біля Житомирської траси лише починають оговтуватися від обстрілів будинків з танків, градів та крилатих ракет. Про те як живе після відступу ворога Білогородська ОТГ далі.

Окупанти несли “русскій мір” у Стоянку  за допомогою мінометів та крилатих ракет. Зараз там лише руїни. Валерій, оселя якого була в епіцентрі військових подій, але дивом залишилася відносно цілою, згадує, що відбувалося навколо.

– Ну у сусіда було три попадання біля хати і четверте – в хату. Ну мені пощастило – я залишився з хатою!, – розповідає чоловік.

Під обстрілами Валерій разом із дружиною та донькою просидів 10 днів – починаючи з 24 лютого. Потім зміг вивезти родину на Вінниччину. Повернувся тільки тепер і побачив масштаби лиха. На подвір’ї навіть знайшов “подарунок” від путінської орди – уламки від ракети та снарядів.

Попри все у  Стоянку поступово повертається життя. Село вже перевірили піротехніки. Комунальники відновили електро- та частково – газопостачання. Триває прибирання найбільш розбомблених територій. Наприклад, знайомого багатьом перехрестя на під’їзді до Києва: там російські окупанти спалили заправку та супермаркет.

Жителі Білогородської громади  вже звертаються до сільради стосовно відшкодування збитків , яких завдали росіяни. Загалом на території ОТГ пошкоджено понад сотню будинків. Усі заявки приймають – але механізму підрахунку вартості завданої шкоди  поки немає – кажуть у сільраді.

– Ми людям пропонуємо переходити у Дію, там фіксували. Самого механізму поки немає, на жаль, – як оцінити збитки. Але ми фотографуємо усі будинки, збираємо для себе базу, – каже голова Білогородської громади Антон Овсієнко.

Проте найбільше жителі громади, та й багато киян, чекають відновлення мосту через річку Ірпінь у Стоянці, який підірвали на третій день повномасштабного вторгнення Росії, аби перекрити ворогу шлях на Київ. Роботи з відновлення переправи йдуть повним ходом. Працює важка будівельна техніка. Все аби якнайшвидше відновити автомобільне сполучення Київ – Житомир. Один бік мосту в службі автомобільних доріг обіцяють відбудувати вже за два місяці. Поки що поряд облаштують тимчасову переправу – подібну до Ірпінської.

– На цій ділянці потрібно замінити одну прогонову частину мосту – найближчі 2 місяці ми відкриємо рух цією стороною. Та паралельно будемо ремонтувати другу, – розповідає керівник служби автомобільних доріг Київської області Руслан Ничік.

Закінчити будівництво тимчасової переправи планують за 7-8 днів. Нині до Стоянки можна доїхати зробивши гак через Білогородку та Гореничі.

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