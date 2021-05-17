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Отдых на Азовском море 2021: как готовятся к приезду туристов

Азовское море готово встречать туристов — официально с 15 мая здесь открылся пляжный сезон. Готовиться к нему начали за полтора месяца — расчищали пляжы.

Из воды вытащили немало мусора, который не только загрязняет окружающую среду, а также опасен для отдыхающих. Очищающие работы продолжаются по сей день.

Факты ICTV рассказывают, насколько готовы азовские курорты к пляжному сезону для отдыха туристом на Азовском море 2021.

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Тракторист Мариупольского КП Зеленого строительства Николай Кузнецов чистит песок на пляжах Мариуполя с начала апреля ежедневно от шести до восьми часов. И хотя людей на побережье еще мало, однако зря трактор не ходит.

— Сегодня ночью был шторм. Вы сами видите — выбросил. Хотя я четыре дня назад здесь почистил, — рассказал тракторист Николай Кузнецов.

К сезону подготовили уже восемь километров мариупольских пляжей. На это потратили почти один млн гривен — деньги направили на механизированную уборку, приведение инвентаря в порядок и закупку дезинфицирующих средств для привычной его обработки.

— Каждый будет санитарная обработка всех помещений, скамеек, урн, туалетов один раз в день, — отметил директор Мариупольского КП Зеленого строительства Сергей Кесарев.

Пробы питьевой и морской воды показали, что все показатели в норме. Однако мусора уже вытащили примерно пять кубов.

— Это бочки, это трапы, это пайолы, это отрывки сетей. Немереное количество всего со всего моря приносит, если рыбаки потеряли крючки, топоры, ножи. Если бы мы этого не делали, здесь был бы “ковер” из пластика, — отметил начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

По обращению одной из баз отдыха спасатели прочистили прибрежную акваторию и на Белосарайской косе под Мариуполем. Вытащили камней и рыбацкие сетки.

Обследована и береговая линия Приморская, Кирилловки и Бердянска. В ДСНС предупреждают, что пансионаты, которые проигнорируют эту процедуру и не расчистят с помощью специалистов свои пляжи, не получат разрешение на открытие с 1 июня.

Расчистка побережья — процесс бесконечный, рассказывают специалисты. После каждого шторма море снова может нанести травмоопасных предметов. Поэтому спасатели советуют отдыхающим быть осторожными во время погружения и выбирать для купания оборудованные пляжи.

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