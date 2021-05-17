Відпочинок на Азовському морі 2021: як готуються до приїзду туристів

Азовське море готове зустрічати туристів – офіційно з 15 травня тут відкрився пляжний сезон. Готуватися до нього почали за півтора місяця – розчищали пляжі.

З води повитягували чимало сміття, яке не лише забруднює довкілля, а також є небезпечним для відпочивальників. Очищувальні роботи тривають донині.

Факти ICTV розповідають, наскільки готові азовські курорти до пляжного сезону для відпочинку туристів на Азовському морі 2021.

Тракторист Маріупольського КП Зеленого будівництва Микола Кузнецов чистить пісок на пляжах Маріуполя з початку квітня щодня від шести до восьми годин. І хоча людей на узбережжі ще мало, проте дарма трактор не ходить.

– Сьогодні вночі був шторм. Ви самі бачите – викинув. Хоча я чотири дні тому тут почистив, – розповів тракторист Микола Кузнецов.

До сезону підготували вже вісім кілометрів маріупольських пляжів. На це витратили на майже один млн гривень – гроші спрямували на механізоване прибирання, приведення інвентаря до ладу та закупівлю дезинфікуючих засобів для звичної його обробки.

– Щодня буде санітарна обробка всіх приміщень, лавочок, урн, туалетів один раз на день, – зазначив директор Маріупольського КП Зеленого будівництва Сергій Кесарев.

Проби питної та морської води засвідчили, що всі показники у нормі. Проте сміття вже повитягували приблизно п’ять кубів.

– Це бочки, це трапи, це пайоли, це уривки мереж. Неміряну кількість з усього моря приносить, якщо рибалки втратили, гачки, сокири, ножі. Якби ми цього не робили, тут був би “килим” із пластику, – наголосив начальник Рятувальної аварійно-водолазної служби Маріуполя Олександр Татай.

За зверненням однієї з баз відпочинку рятувальники прочистили прибережну акваторію та на Білосарайській косі під Маріуполем. Витягнули каміння та рибацькі сітки.

Обстежена і берегова лінія Приморська, Кирилівки та Бердянська. У ДСНС попереджають, що пансіонати, які знехтують цією процедурою та не розчистять з допомогою фахівців свої пляжі, не отримають дозвіл на відкриття з 1 червня.

Розчистка узбережжя – процес нескінченний, розповідають фахівці. Після кожного шторму море знову може нанести травмонебезпечних предметів. Тож рятувальники радять відпочивальникам бути обережними під час занурення та обирати для купання облаштовані пляжі.

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