Отдых в Бердянске и Коблево: как идет подготовка к курортному сезону

Курортные города активно готовятся к новому сезону – прихорашивается Коблево Николаевской области, первых отдыхающих принимает Бердянск. Появляются новые гостиницы, экстремальные развлечения и конечно – новые цены.

На трассе Запорожье-Бердянск ремонт. Дорожники торопятся, потому что именно из-за дорог отдыхающие неохотно ехали к курортному Бердянска в прошлом году.

Укрзализныця назначает дополнительные поезда. Базы отдыха наводят порядок, готовится частный сектор. А город имеет свои заботы – канализационный коллектор. Старые сети не выдерживают, а летом нагрузка увеличивается из-за наплыва туристов.

Официально курортный сезон в Бердянске стартует в середине июня. Однако вода в море уже прогрелась до +20. И первые отдыхающие уже здесь.

Цены в санаториях и базах отдыха по сравнению с прошлым годом почти не изменились – 400-800 грн в сутки. В частном секторе ожидают повышения из-за подорожания коммуналки. Койко-место потянет до 350 грн.

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На Черноморском побережье в Коблево так же большая уборка – местные предприниматели вывезли мусор с пляжа, сельская власть ремонтирует дорогу к морю. На базах отдыха – ремонты и перестройки.

Можно найти кровать за 150 грн в сутки с туалетом на улице. Двухместный номер с удобствами – от 800 гривен. Цены в звездных отелях несколько выросли и приближаются к турецким. Впрочем, здесь работают и над комфортом – там есть и условия в номере, и терраса и выход к бассейну.

Готовят и развлекательные объекты: аквапарки, дельфинарий, луна-парк, ночные клубы. С июня заработает хит зарубежных пляжей – экстремальная летучая доска. 15 минут на флай борде с инструктажем и полетом – 800 гривен.

Туристические фирмы разрабатывают экскурсионные маршруты. Среди популярных – дегустация вин, устричная ферма, Одесса, Николаев и природный парк Тилигульский.

Поток отдыхающих ожидают после 10 июня, когда море потеплеет. В этом сезоне Черноморское побережье Николаевщины готовится принять до полутора миллионов туристов.

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