Отдых в Одессе 2021: какие развлечения готовят в городе

Впереди длинные выходные, поэтому украинцы уже планируют маршруты и, как всегда в планах многих — Одесса.

Традиционно курортный сезон в Одесской области начинается с 1 мая, но сейчас в отдых украинцев на море коррективы внесла погода. Последние две недели в области почти ежедневно льют обильные ливни.

Хотя многих дожди не пугают, рассказывает руководитель отдела маркетинга сети отелей Валерия Рожко.

— Сейчас у нас загруженность 76%, на июль пока только 16% и это говорит о том, что сейчас глубина бронирования сократилась потому, что люди не могут планировать заранее свои отпуска. И люди бронируют за несколько дней до заезда, или даже день в день, — рассказывает Валерия.

Во время непогоды туристы посещают рестораны с локальными блюдами, так как Одесса известна своей колоритной интернациональной кухней.

Нравятся туристам и экскурсии по Одессе, их тут предлагают десятки, на любой вкус, можно взять обзорный маршрут или авторский.

Популярные экскурсии — это внутренние дворики города, катакомбы и уголовная Одесса.

Вариантов как еще можно развлечься возле моря — достаточно. Это и катание на пароходах, катерах, яхтах и ​​каяках, посещение дельфинария или аквапарка.

Кстати, доехать в этом году в Одессу можно без многокилометровых пробок, которые в предыдущие годы в начале лета традиционно появлялись на въезде в город. Перед началом нынешнего сезона открыли обновленный Хаджибейский мост, ремонтировали почти 20 лет.

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