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Софія Зінов'єва |

Відпочинок в Одесі 2021: які розваги готують у місті

Попереду тривалі вихідні , тож українці вже планують маршрути і, як завжди у планах багатьох – Одеса.

Традиційно курортний сезон на Одещині починається з першого травня, але нині у відпочинок українців на морі коррективы внесла погода. Останні два тижні майже щодня ллють рясні зливи.

Хоча багатьох дощі не лякають, розповідає керівник відділу маркетингу мережі готелів Валерія Рожко.

– Зараз у нас завантаженість 76 %, на липень поки лише 16% і це говорить про те, що зараз глибина бронювання скоротилася тому, що люди не можуть планувати наперед свої відпустки. І люди бронюють за декілька днів до заїзду, або навіть день в день, – розповідає Валерія.

Під час негоди туристи відвідують ресторани з локальними стравами, адже Одеса відома своєю колоритною інтернаціональною кухнею.

Подобаються туристам і екскурсії Одесою. Їх тут пропонують десятки, на будь-який смак, можна замовити оглядовий маршрут або авторський.

Популярні екскурсії – це внутрішні дворики міста, катакомби та кримінальна Одеса.

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Варіантів як ще можна розважитися в біля моря – вдосталь. Це і катання на пароплавах, катерах, яхтах і кайках, відвідування дельфінарію чи аквапарку. 

До речі, доїхати цього року до Одеси можна без багатокілометрових заторів, які  попередні роки на початку літа традиційно з’являлися на в’їзді до міста. Перед початком нинішнього сезону відкрили оновлений Хаджибейський міст, який ремонтували майже 20 років.

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