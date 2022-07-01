Отдыхать – это предательство? Почему курортный сезон в Украине провалился

Особым будет сезон отдыха этим летом, в условиях военного положения.

На пляжах людей мало, жилье никто не бронирует. Есть такие базы отдыха, которые за первый летний месяц не приняли еще не одного туриста. Хотя все приготовились.

Отдыхать также придется в условиях военного положения – комендантский час, никаких развлекательных мероприятий, тщательная проверка документов.

Таким безлюдным в это время Свитязь мало кто видел.

Если в прошлом году в это время на пляжах уже нежились сотни людей, то сейчас их можно сосчитать по пальцам. И это не из-за переменчивой погоды.

Самое глубокое озеро Украины набралось воды, и уже достаточно теплое. Базы отдыха принарядились и ждут отдыхающих. Цены на жилье никто не поднимал. Хозяева усадеб понимают – таким, как в прошлом году, туристический сезон сейчас не будет.

Если раньше еще в начале сезона все места бронировали до осени, то теперь люди отпуска не планируют, заказывают сегодня – на сегодня.

Заведения питания открываются, а вот развлечения в этом году запрещены. Все массовые мероприятия отменены – действуют ограничения военного времени, в частности и комендантский час. Быть готовыми нужно и к тщательной проверке документов и автомобилей.

Но несмотря на особое состояние, здесь готовят и активные развлечения для туристов – сплавы на байдарках, путешествия на внедорожниках, интересные экскурсии. Правда, с определенными ограничениями. Маршруты проложили по безопасным территориям.

Поэтому каждый здесь найдет отдых по душе, который поможет хоть на миг отвлечься от тяжелых мыслей. И набраться сил, чтобы бороться за победу.

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