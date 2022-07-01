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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Відпочивати – це зрада? Чому курортний сезон в Україні провалився

Катерина Курбанова журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

Особливим буде сезон відпочинку цього літа, в умовах воєнного стану.

На пляжах людей обмаль, житло ніхто не бронює. Є такі бази відпочинку, які за перший літній місяць не прийняли ще жодного туриста. Хоча й усі приготувалися.

Відпочивати теж доведеться в умовах воєнного стану – комендантська година, жодних розважальних заходів, ретельна перевірка документів.

Таким безлюдним цієї пори Світязь мало хто бачив.

Якщо торік у цей час на пляжах уже ніжилися сотні людей, то нині їх можна полічити на пальцях. І це не через мінливу погоду.

Найглибше озеро України набралося води, і вже доволі тепле. Бази відпочинку причепурилися та чекають на відпочивальників. Ціни на житло ніхто не підіймав. Господарі садиб розуміють – таким, як торік, туристичний сезон нині не буде.

Якщо раніше ще на початку сезону усі місця бронювали аж до осені, то тепер люди відпустки не планують, замовляють сьогодні – на сьогодні.

Заклади харчування відкриваються, а от розваги цьогоріч заборонені. Усі масові заходи скасовані – діють обмеження воєнного часу – зокрема і комендантська година. Бути готовими треба і до ретельної перевірки документів  та автомобілів.

Та попри особливий стан, тут готують і активні розваги для туристів – сплави на байдарках, подорожі на позашляховиках, цікаві екскурсії. Щоправда, із певними обмеженнями – маршрути проклали безпечними територіями.

Тож кожен тут знайде відпочинок до душі, який допоможе бодай на мить відволіктися від тяжких думок. І набратися сил, щоби виборювати перемогу.

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