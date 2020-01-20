Ответственная мода в тренде. Почему известные дизайнеры за секонд-хенды

Одежда должна быть экологичной, а покупать лишнее сейчас дурной тон. В мире новые тренды – вдумчивое использование вещей. Модные дома уже не выбрасывают устаревшие коллекции, а отправляют на переработку. В мировых столицах моды открываются магазины брендового секонд-хенда, а дизайнеры придумывают универсальные модели, которые будут актуальны многие десятилетия.

Спрос на секонд-хенд в мире растет бешеными темпами.

И покупать подержанные вещи – не только экономия средств, а новый тренд. Ведь это возможность одеться дешево, разнообразно, выглядеть стильно и еще и не навредить окружающей среде. Ответственно относиться к покупке вещей советует не только Папа римский Франциск, но и модные эксперты.

Это не только экономия денег, но и шаг к спасению планеты. Индустрия моды на третьем месте по загрязнению окружающей среды после добычи нефти и сельского хозяйства. Каждую секунду в мире сжигают грузовик с вещами. Но объемы продаж растут.

В универмагах Лондона уже появились люксовые секонд-хенды. Там продают вещи известных дизайнеров старых коллекций, которые одевали всего несколько раз. Компания H&M в 2020 году откроет магазин подержанных вещей. Украинские звезды охотно подхватили новый тренд.

Факты ICTV ранее писали о том, что украинские звезды покупают в секонд-хенде.

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